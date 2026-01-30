The National'ın sesi Matt Berninger İstanbul'a geliyor

Habertürk
        2000'li yıllardan bu yana indie rock sahnesinin en sevilen gruplarından olan The National grubunun vokalisti, şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger, Pulse organizasyonu ve +1 katkılarıyla 13 Temmuz akşamı JJ Arena Ataşehir'de müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 30.01.2026 - 00:29 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:29
        JJ Arena Ataşehir; 2026 yazında çok özel bir akşama ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Indie rock sahnesinin son otuz yılına damga vuran isimlerden biri olan The National grubunun vokalisti Matt Berninger, 13 Temmuz 2026’da Pulse organizasyonu ve +1 katkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

        Matt Berninger Hakkında:

        Indie rock sahnesinin son otuz yılına damga vuran isimlerden biri olan Matt Berninger, lisans eğitimini grafik tasarım alanında Cincinnati’de tamamladı. Bu süreçte, ilerleyen yıllarda The National’ı birlikte kuracağı grup arkadaşı Scott Devendorf ile tanıştı. Reklamcılık alanındaki başarılı kariyerini geride bırakarak müziğe yönelen Berninger, otuzlu yaşlarında kurduğu The National ile kısa sürede çağdaş müziğin en saygın gruplarından birine imza attı.

        The National ile bugüne dek 10 stüdyo albümü yayımlayan Berninger, grup kariyeri boyunca dünyanın önde gelen festivallerinde sahne aldı; sayısız ödül törenine aday gösterildi ve uluslararası müzik sahnesinde kalıcı bir yer edindi. Grup çalışmalarının yanı sıra, 2014 yılında Ramona Falls ve Menomena üyelerinden Brent Knopf ile birlikte EL VY adlı projeyi hayata geçirdi. Ayrıca Game of Thrones dizisi ve Peter Dinklage’in başrolünde yer aldığı müzikal film Cyrano için soundtrack çalışmalarında yer aldı.

        Solo kariyerine 2020 yılında yayımladığı Serpentine Prison albümüyle adım atan Berninger, ikinci solo albümü Get Sunk’ı ise 2025 yılında dinleyicilerle buluşturdu. Klasik bariton vokali ve güçlü söz yazarlığıyla tanınan sanatçı, kariyeri boyunca yalnızlık, aidiyet, kırılganlık ve insan ilişkilerine dair temaları kendine özgü bir dille ele aldı.

        Konserin biletleri JoJo, Paribu Pass, Bubilet, Biletix, Biletinial ve JJ Arena Ataşehir gişelerinde 30 Ocak Cuma gününden itibaren satışa çıkacak.

        #The National
        #Matt Berninger
        #JJ Arena Ataşehir
