        Haberler Kültür-Sanat Müzik The Prodigy İstanbul'a geliyor!

        Zorlu PSM'nin yaz aylarını uluslararası müzik sahnesinin güçlü isimleriyle buluşturduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik, beşinci yılını programı kapsamında elektronik müziğe yön veren The Prodigy 7 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:02
        Zorlu PSM’nin yaz aylarında şehrin ritmini belirlediği PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi 5.yılında müzikseverlere farklı tarzda müzisyenlerle unutulmaz konser deneyimi sunacak.

        90’lı yılların ortasından bu yana elektronik müziği dans pistlerinden çıkararak ana akım sahnenin merkezine taşıyan The Prodigy; "Firestarter", "Breathe" ve "Smack My Bitch Up" gibi kültürel birer kırılma noktasına dönüşen hitleriyle İstanbul’a geliyor. 20'den fazla ülkede albüm listelerinin zirvesine yerleşen ve elektronik müziğin karakteristik yapısını geniş kitlelerle buluşturan ekip, yüksek enerjili sahne yapısını 7 Ağustos akşamı Turkcell Sahnesi’ne taşıyor.

        Moby, Sex Pistols ve Skunk Anansie gibi her biri kendi alanında ekol haline gelmiş isimleri bir araya getiren PSM Loves Summer by %100 Müzik, beşinci yılına özel hazırlanan bu iddialı programla yaz ayları boyunca sezonun en dikkat çeken buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

        The Prodigy konserinin biletleri 6 Mayıs Çarşamba günü passo.com.tr'de satışa çıkacak.

