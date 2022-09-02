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Haberler Televizyon The Rookies Çaylaklar 2019 filminin konusu nedir, oyuncuları, yönetmeni kimdir?
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Çaylaklar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

2019 yılında Çin'de vizyona giren Çaylaklar filminde dünyaca ünlü birçok isim yer alıyor. Peki, Çaylaklar filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, Çaylaklar filmi hakkında tüm detaylar...

The Rookies Çaylaklar 2019 filminin konusu nedir, oyuncuları, yönetmeni kimdir?
Çaylaklar filmi konusu ve oyuncuları
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2019 yılında Çin'de vizyona giren Çaylaklar, bir aksiyon filmi. Orijinal adı The Rookies olan yapımın yönetmen koltuğunda ise Alan Yuen oturuyor. Ülkemizde de televizyonda yayınlayanan Çaylaklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Çaylaklar filmi ve oyuncuları...

Çaylaklar filminin konusu nedir?

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao’yu takip etmek için Budapeşte’ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv’den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

Çaylaklar filminin oyuncuları kimlerdir?

Filmde birçok ünlü isim yer alıyor. Çaylaklar'ın kadrosu şöyle;

Wang Talu

Sandrine Pinna

Milla Jovovich

Xu Weizhou

Liu Meitong

Alan Wan

Björn Freiberg

David Lee McInnis

Suet Lam

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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