Çaylaklar filmi konusu ve oyuncuları

2019 yılında Çin'de vizyona giren Çaylaklar, bir aksiyon filmi. Orijinal adı The Rookies olan yapımın yönetmen koltuğunda ise Alan Yuen oturuyor. Ülkemizde de televizyonda yayınlayanan Çaylaklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Çaylaklar filmi ve oyuncuları...

Çaylaklar filminin konusu nedir?

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao’yu takip etmek için Budapeşte’ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv’den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.