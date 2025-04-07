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        Haberler Müzik The Swingles, İstanbul'a geliyor

        The Swingles, İstanbul'a geliyor

        5 Grammy ödülüne layık görülen dünyanın önemli vokal topluluklarından The Swingles, 12 Nisan'da İstanbul'daki müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:58
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        The Swingles, İstanbul'a geliyor
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        The Swingles, 12 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

        60 yılı aşkın süredir vokal müziğin sınırlarını zorlayan grup, yeni albümleri Theatreland'de yer alan eserlerin yanı sıra imza attıkları unutulmaz klasikleri hayranları için yorumlayacak.

        The Swingles'ın temelleri, 1962'de Amerikalı müzisyen Ward Swingle'ın Parisli stüdyo şarkıcılarıyla Johann Sebastian Bach'ın Das Wohltemperierte Klavier eserini vokal olarak seslendirmesiyle atıldı. Ortaya çıkan "Jazz Sebastian Bach" albümü, alışılmadık bir başarı kazandı ve vokal müzikte yeni bir dönem başlattı.

        Zaman içinde çeşitli adlarla sahne alan grup, 2014’ten bu yana yeniden The Swingles ismini kullanıyor. Topluluk, Jamie Cullum, Gareth Malone, Kurt Elling gibi sanatçılarla işbirliklerinin yanı sıra, Grey’s Anatomy, Sex and the City, The Two Popes adlı film ve dizilerin müziklerinin hazırlanmasına destek oldu.

        Grup, sahne performanslarında seslerini canlı olarak katman katman kaydettikleri live-looping tekniğiyle zengin bir işitsel doku oluşturuyor. Grubun güncel kadrosunda, Hindistan-İngiltere kökenli Mallika Bhagwat, ABD'den Sarah McLeod, Birleşik Krallık'tan Scarlet Halton, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright ve Tom Hartley yer alıyor.

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