Thomas Reis: Avrupa’da çok iyi performans göstermek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk mücadelesi için Atina’da bulunan Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, son antrenman öncesinde takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İlk imza attığında bu başarıların beklenmediğini dile getiren Thomas Reis, "Yüzümüzdeki gülümseme geçen sezon harika sezon geçirdiğimiz için. Bugünlerden zevk almaya çalışacağız. Korkmadan oynamak çok önemli olacak. En iyi performansı göstermek istiyoruz. Holse bizle olmayacak. Musaba da bizle olmayacak. Bu tür sakatlıklar olabiliyor. Diğer futbolcularım formayı alacak. Bizim gücümüz; takım olmamızdan geliyor. Çok güzel bir performans göstermeyi umuyorum. Bizle olmayan futbolcular nedeniyle minimum değişiklikler olacak kadroda. Oyun felsefemizi bu sene de sürdüreceğiz. Onlara karşı oynamak zor olacak ancak 2 maç tüm skorlara açık olacak. Burada olmak gurur verici. Sadece burada olmak istemiyoruz aynı zamanda güzel bir sonuç da almak istiyoruz" dedi.