Threads: Meta’nın Twitter’a rakip platformu Perşembe günü kullanıma açılacak

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James Clayton | BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunun Perşembe günü kullanıma açılacağını duyurdu.

Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store’da da yerini aldı.

Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter’a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor.

Meta, platformu “metin tabanlı sohbet uygulaması” olarak tanıtıyor.

Thread’in piyasaya sürülmesi, Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg ve Twitter’ın sahibi Elon Musk arasındaki rekabetin son adımı oldu.

İkili geçen ay birbirleriyle dövüşmeyi kabul ettiklerine yönelik paylaşımlar yapmıştı.

Öte yandan Twitter, popüler yönetim araçlarından Tweetdeck’in 30 gün içinde paralı hale geleceğini açıkladı.

Elon Musk, şirketi satın aldığından bu yana kullanıcıları aylık aboneliğe para ödemeye ikna etmek için çabalıyor.

Cumartesi günü de Twitter’a paralı abone olmayanların görebilecekleri tweet sayısı sınırlandırılmış, platforma üye olmayanların da tweetlere erişmesi engellenmişti.

Meta’nın Threads uygulamasının ücretsiz olacağı ve görüntülenebilecek paylaşım sayısında da bir sınır olmayacağı tahmin ediliyor.

App Store’daki tanıtımda “Threads toplulukların bir araya gelerek bugün önem verdikleri konulardan yarının gündemini belirleyecek konulara kadar her şeyi tartıştığı bir yerdir” ifadeleri yer alıyor.

Uygulama, Meta’nın diğer uygulamaları gibi telefonunuzdaki çok sayıda veriye erişecek. Bunların arasında konumunuz, aldığınız ürünler ve internet geçmişiniz de yer alıyor.

Son dönemde Twitter’a benzeyen birden fazla uygulama yayılmaya başladı.

Bunlar arasında Mastadon ve Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu Truth Social da yer alıyor.

Hafta sonu Twitter’a getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir diğer benzer uygulama olan Bluesky “rekor miktarda trafik aldıklarını” açıklamıştı.

Fakat Threads’in Twitter karşısında bunlardan çok daha güçlü bir rakip olması mümkün.

Mark Zuckerberg bugüne kadar başka şirketlerin fikirlerini alarak kendi ürünlerine daha başarılı bir şekilde yerleştirmesiyle tanınıyor.

Instagram’daki Reels, TikTok’un video arayüzünün bir kopyasıylan Instagram hikayeleri de Snapchat’in özelliklerinden esinlenilmişti.

Diğer rakiplerden farklı olarak Meta’nın Twitter’la rekabet edebilecek maddi gücü de bulunuyor.

Instragram’a bağlı çalışacak Thread, bu sayede yüz milyonlarca hesapla eşleşecek. Bu sayede, rakiplerinin aksine sıfırdan başlaması gerekmeyecek.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından attığı bazı adımlar ifade özgürlüğü açısından takdir edilse de bazı adımları de eleştirilmiş, Twitter kullanıcılarının bir kısmı platformdan uzaklaşmıştı.

Zuckerberg şimdi, bu kullanıcıları Threads’e çekebilmeyi umuyor.