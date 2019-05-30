THY'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, olağan genel kurul toplantısının daha önce ilan edilen 31 Mayıs 2019 yerine 28 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, KAP'a yapılan bir diğer açıklamada da, 2018 hesap döneminde 4.05 milyar lira net dönem karı elde edildiği hatırlatılarak, "Yasal kayıtlarda ise geçici vergi beyannamesine göre 8.1 milyar lira net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 10.06 milyar TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.05 milyar TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup..." denildi