Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.373,69 %0,66
        DOLAR 39,3840 %-0,09
        EURO 45,7655 %0,48
        GRAM ALTIN 4.316,61 %-0,27
        FAİZ 44,10 %0,55
        GÜMÜŞ GRAM 46,14 %0,70
        BITCOIN 107.184,00 %2,32
        GBP/TRY 53,6461 %0,24
        EUR/USD 1,1606 %0,49
        BRENT 71,80 %-3,27
        ÇEYREK ALTIN 7.057,65 %-0,27
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz THY'den HAVELSAN'a yeni simülatör siparişi - Teknoloji Haberleri

        THY'den HAVELSAN'a yeni simülatör siparişi

        Türk Hava Yolları (THY), HAVELSAN'a "Boeing 737 MAX" tam uçuş simülatörü siparişi verdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'den HAVELSAN'a yeni simülatör siparişi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'la işbirliği kapsamında daha önce teslim alınan cihazlara ek olarak verilen yeni bir sipariş verildi.

        THY'nin pilot eğitim altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla verdiği, gelecek yılın ocak ayında teslim edilmesi planlanan sipariş, bayrak taşıyıcı hava yolunun simülatör filosunu genişletme ve teknolojik kapasitesini ileri taşıma hedefini de sergiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni siparişin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ile HAVELSAN’a duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu belirtti.

        Bolat, bu ek siparişin HAVELSAN'la stratejik işbirliğini daha da ileri taşıdığını ve dünya standartlarında pilot eğitimine verdikleri önemi açıkça ortaya koyduğunu kaydederek, "Simülatör sayımızı artırmanın yanında, ileri teknoloji ve güvenilir sistemlerle eğitim altyapımızı güçlendirerek pilotlarımızın Türk Hava Yollarının dünyaca bilinen yüksek güvenlik ve hizmet standartlarını sürdürmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise THY ile iş birliğinin üçüncü "B737 MAX" tam uçuş simülatörü siparişiyle bir kez daha güçlendiğini belirterek, "Dünyanın önde gelen hava yollarından olan THY'nin sürdürdüğü bu güven, yetkinliğimizin ve daima mükemmeli arayan anlayışımızın güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        THY'NİN ENVANTERİNDEKİ HAVELSAN SİMÜLATÖRLERİ

        THY ile HAVELSAN arasında yapılan anlaşma kapsamında, 2018 yılında 3 "A320 neo/ceo", 2 "B737 MAX" tiplerinde tam uçuş simülatörünün yanı sıra 6 uçuş eğitim olmak üzere 11 eğitim cihazının siparişi verildi.

        Bugün itibarıyla, ikişer adet "B737 MAX" ile "A320 neo/ceo"nun yanında 2016 yılında alınan ilk HAVELSAN üretimi simülatör olan "B737NG", EASA Level D sertifikasıyla bayrak taşıyıcının eğitim merkezlerinde başarıyla kullanılıyor.

        Ayrıca, HAVELSAN üretimi olan, bir önceki anlaşma kapsamında siparişi verilen "A320 neo/ceo" simülatörünün de bu yılın kasım ayında teslim alınması planlanıyor.

        2026 yılının ocak ayında teslim edilecek yeni "B737 MAX" siparişiyle hava yolunun envanterinde 7 HAVELSAN üretimi simülatörün, envanterde bulunması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        İstanbul'da dehşet! 16 yaşındaki genç öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 16 yaşındaki genç öldürüldü!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti