AA

Türk Hava Yolları (THY),Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya sefer başlattı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, uçuş ağını her geçen gün genişletiyor.

Bayrak taşıyıcı, Afrika Kıtası’nda yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya 7 Şubat itibarıyla tarifeli seferler başlattı. Malabo, Türk Hava Yolları’nın uçuş ağına eklediği 319'uncu destinasyon oldu.

THY'nin Afrika Kıtası’ndaki 60. uçuş noktası olarak Malabo’ya düzenlediği seferler, İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul parkurunda ve Boeing 737-900 tipi uçaklarla icra ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağlıyor. Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak Afrika Kıtası'nda yer alan Malabo'yu, Türk Hava Yolları'nın sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz. Bugünden itibaren Malabo’ya seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz.”

Malabo, Afrika Kıtası'nda yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti ve en büyük ikinci şehri konumunda. Petrol zengini bir şehir olmasının yanı sıra turizm faaliyetleri de şehirde önem arz ediyor. Malabo, doğal güzellikleri, zengin dünya mutfağı ve tarihi mimarisiyle Afrika Kıtası’nın en ayrıcalıklı şehirlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Ekvator Ginesi’nin en eski şehri Malabo’nun egzotik atmosferini deneyimlemek isteyen gezginler, bu şehre Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile açılışa özel 789 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Söz konusu fiyatlar, 30 Nisan 2020 tarihine kadar alınacak biletlerle 7 Şubat-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gidiş-dönüş seyahatler için geçerli olacak. Uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek.