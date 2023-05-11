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THY EuroLeague'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu

THY EuroLeague'de Barcelona ve Olympiakos'un ardından Dörtlü Final'e (Final Four) kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu. Avrupa'nın en iyi takımının belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu Litvanya'nın Kaunas kentinde gerçekleştirilecek.

THY EuroLeague'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu
AA

THY EuroLeague'de Dörtlü Final'e (Final Four) kalan takımlar belli oldu. .

Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada Barcelona ve Olympiakos'tan sonra Dörtlü Final'e çıkan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu.

Fransa'nın Monaco takımı, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ettiği play-off serisi 5. karşılaşmasını 97-86 galip tamamladı ve seriyi 3-2 kazandı.

Monaco'yu galibiyete 21'er sayı kaydeden Loyd ve James taşıdı.

Tarihinde ilk kez EuroLeague'de son 4'e kalan Monaco, yarı finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

YARI FİNALDE EL CLASICO HEYECANI

Geçen yıl final oynayan İspanyol temsilcisi Real Madrid, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırladığı serinin 5. maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Üçüncü çeyreğin son 3,5 dakikasına 16 sayı (56-72) geride giren Real Madrid, Rodriguez ve Llull'un yardımıyla maça geri döndü.

Seyircisinin desteğini de arkasına alan Madrid ekibi, sahadan 98-94 galip ayrıldı. Sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen seriyi kazanan Real Madrid, organizasyon tarihinde 30. kez son 4 takım arasına girdi.

Real Madrid'de Rodriguez 19 sayı, 6 asist, Musa 20 sayı, 6 ribaunt ve Tavares 12 sayı, 7 ribauntla oynadı. Partizan'da 28 sayı atan Punter'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

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