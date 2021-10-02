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THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Scottie Wilbekin

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Maccabi Tel Aviv'in Bayern Münih’i 69-68 yendiği karşılaşmada 28 sayı ile oynayan Scottie Wilbekin oldu

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Scottie Wilbekin

THY Euroleague'de ilk haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) seçildi. Maccabi Tel Aviv'in evinde karşılaştığı Bayern Münih’i 69-68'lik skorla mağlup ettiği mücadelede takımını sırtlayan Scottie Wilbekin haftanın MVP'si oldu. Wilbekin 28 sayı, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadı ve 32 verimlilik puanı elde etti. 28 yaşındaki oyuncu, 141 maçlık Euroleague kariyerinin ikinci en yüksek verimlilik puanını da bu müsabakada aldı.

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