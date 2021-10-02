THY Euroleague'de ilk haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) seçildi. Maccabi Tel Aviv'in evinde karşılaştığı Bayern Münih’i 69-68'lik skorla mağlup ettiği mücadelede takımını sırtlayan Scottie Wilbekin haftanın MVP'si oldu. Wilbekin 28 sayı, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadı ve 32 verimlilik puanı elde etti. 28 yaşındaki oyuncu, 141 maçlık Euroleague kariyerinin ikinci en yüksek verimlilik puanını da bu müsabakada aldı.