THY kabin memuru alımı ne zaman? 2024 THY Kabin memuru başvuru şartları nelerdir, boy ve kilo sınırı kaç?
THY kabin memuru alımı başvuruları ilanı yayınlandı. Kadın ve erkek en az lise mezunu THY Kabin memuru alımı için başvuru şartları belli oldu. Adayların değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmeleri durumunda, İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık bir eğitim programına katılmaları gerekecek. Peki THY kabin memuru alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, boy ve kilo sınırı kaç?
Türk Hava Yolları THY Kabin memuru alımı başvuru duyurusu geldi. THY’de personel olarak istihdam sağlamak isteyen yüzlerce kişi THY kabin memuru başvurusu ne zaman, şartları nelerdir ve kimler başvurabilir sorusuna yanıt arıyor. Yabancı dil testi, mülakat ve kurul mülakatları ardından THY kabin memuru alımı tamamlanacak. İşte THY kabin memuru başvuru detayları
THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?
Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.
THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
THY kabin memuru alımına başvurular başladı. İlgili adaylar, Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekiyor.
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER?
Genel Koşullar
Fiziksel Koşullar
*Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.