THY'den Kıbrıs kampanyası başlattı! Kıbrıs biletleri kaç TL'den satışa çıktı, kampanya ne zaman bitiyor?
Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletlerin 949 TL'den başladığı kampanyada, 20 Şubat'a kadar devam edecek. İşte, THY Kıbrıs kampanyası detayları...
Türk Hava Yolları, Kıbrıs'a özel indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 949 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler, 20 Şubat'a kadar satışta kalacak. İşte, THY Kıbrıs kampanyası detayları...
THY KIBRIS KAMPANYASI BAŞLATTI
Türk Hava Yolları, 18-19-20 Şubat'ta geçerli olacak. Kampanyada biletler 949 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Bilet alan yolcular 24 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.