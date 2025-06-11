Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.686,11 %0,28
        DOLAR 39,1493 %-0,10
        EURO 44,9857 %0,41
        GRAM ALTIN 4.186,89 %-0,02
        FAİZ 42,84 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 45,77 %-0,64
        BITCOIN 109.706,00 %-0,25
        GBP/TRY 53,0354 %0,22
        EUR/USD 1,1483 %0,51
        BRENT 67,88 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 6.845,56 %-0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı

        Türk Hava Yolları (THY), mayısta yüzde 81,1 doluluk oranıyla 7,6 milyon yolcu taşıdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY mayısta 7,6 milyon yolcu taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verileri paylaşıldı.

        Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini Mayıs 2024'e göre yüzde 6 artıran THY, toplam 7,6 milyon yolcu taşıdı, yüzde 81,1 doluluk oranına ulaştı.

        Mayıs 2025 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.

        Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu.

        Toplam AKK, Mayıs 2024 döneminde 21,3 milyar iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 6 artışla 22,6 milyara ulaştı.

        REKLAM

        Taşınan kargo ve posta hacmi, Mayıs 2025'te 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton oldu.

        THY YILIN İLK 5 AYINDA 34 MİLYON YOLCU MİSAFİR ETTİ

        2025'in ilk 5 aylık trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2024'ün aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 3,7 artırarak toplam 34 milyon yolcuya ulaştı.

        Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 13,6 milyon olarak gerçekleşti.

        Yılın ilk 5 ayında toplam yolcu doluluk oranı yüzde 81,2 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 83,5 olarak ölçüldü.

        Toplam AKK 2024'ün ilk 5 ayında 100 milyarken, 2025'in aynı döneminde yüzde 5,2 artarak 105,2 milyar oldu.

        Ocak-Mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'te 814,6 bin ton iken, 2025'te yüzde 2,7 artarak 836,2 bin tona ulaştı.

        THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?