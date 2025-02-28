Türk Hava Yolları temettü dağıtacak: THY ne zaman ve ne kadar temettü verecek?
Türk Hava Yolları bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 2024 yılına ilişkin temettü dağıtma bildirisinde bulundu. Kâr dağıtma kararı önümüzdeki günlerde, Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve kesin karar toplantı sonrasında açıklanacak. Peki, THY ne kadar temettü dağıtacak? İşte, detaylar...
Türk Hava Yolları, temettü dağıtacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde Olağan Genel Kurula sunulacak kararın onaylanması halinde 2024 yılı kâr payı hissedarlar arasında bölünecek. Peki, THY ne zaman ve ne kadar temettü verecek?
THY NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?
THY'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sermaye Piyasası Mevzuatına göre dağıtılacak kâr payı tutarının, yasal defterlerde de karşılığının bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, TMS/TFRS'ye göre dağıtılabilecek kâr payı tutarı ile VUK'a göre dağıtılacak kâr payı tutarının düşük olanı, kâr payı tavanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Ortaklığımızın dağıtabileceği kâr payı tavanı 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için 342.120.000.000 TL'dir."
THY TEMETTÜ NE KADAR?
Temettü kararının onaylanması halinde THY, 2024 yılı için hisse başına 5,85 TL temettü dağıtacak.
THY TEMETTÜ NE ZAMAN DAĞITILACAK?
THY temettü dağıtımı için şu anda kesin bir tarih yok, resmi tarih Kurulun dağıtımı onaylamasının ardından olacak. Ancak KAP raporundaki kesin olmayan teklif tarihine göre, ilk paylar 18 Haziran'da, ikinci ödemeler ise 4 Eylül'de yapılacak.