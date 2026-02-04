Habertürk
        THY'den açıklama: Katmandu-İstanbul uçağımız emniyetli şekilde inmiştir

        THY’den açıklama: Katmandu-İstanbul uçağımız emniyetli şekilde inmiştir

        Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Katmandu–İstanbul seferini gerçekleştiren uçaktaki teknik arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, uçağın Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirildiğini ve inişini sorunsuz gerçekleştirdiğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:32
        THY'den açıklama: Katmandu-İstanbul uçağımız emniyetli şekilde inmiştir
        Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Üstün, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır.

        Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

