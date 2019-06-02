Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçtiğimiz ay itibari ile sözleşmesi sona eren ve tatilde olan Portekizli futbolcu Lopes, dinlendiğini ve henüz hiçbir takım ile anlaşmadığını söyledi. Tiago Lopes yaptığı açıklamada, “Kayserispor ile zorlu, yorucu bir sezon geçirdim. Lig sonunda hedefimize ulaştık. Tatlı yorgunluk var ve ben tatil yapıyorum. Bir kaç gün önce Türkiye Süper Ligi'nden bir kulüp ile anlaştığıma dair birkaç yerde haber gördüm. Birkaç teklif aldım ama hiçbir kulüple anlaşma yapmadım. Belki önümüzdeki hafta ben ve menajerim gelecek sezonki kulübümün neresi olacağına karar vereceğiz" dedi.