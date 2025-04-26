Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Greer ile detaylı bir şekilde çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

İki taraf için de son derece yapıcı ve verimli geçen görüşmede, öncelikle ABD'li muhataplarını yeni görevleri dolayısıyla tebrik ettiklerini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşımaya yönelik güçlü iradeyi vurguladıklarını aktardı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce ortaya konulan yıllık karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hayata geçirilmesi için iki ülkenin güçlü iradesinin görüşmede bir kez daha teyit edildiğini belirtti.

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Bakan Bolat, bu kapsamda enerji, kimya, otomotiv, tekstil-hazır giyim, tarım, dijital ekonomi ve altyapı gibi birçok alanda karşılıklı işbirliklerinin artırılması hedefinin dile getirildiğini aktardı.

"BERABER ÇALIŞMAYA HAZIR OLDUKLARINI BİLDİRDİLER"

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li muhataplarına ABD'nin yeni dönemdeki ticaret politikalarını dikkatle takip ettiklerini, yakın diyalog içinde çalışmaya hazır olduklarını, karşılıklı ticareti artırmak için ortaklaşa öneriler geliştirebileceklerini ifade ettiklerini bildirdi.