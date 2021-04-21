Ruhsar Pekcan, 1958, Manisa'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olduktan sonra yüksek lisansını da burada tamamladı.

1981 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'de başladığı iş hayatına özel sektörde çeşitli görevlerle devam etti.

2005 yılında Karon Mühendislik şirketine kurucu ortak oldu. Bakanlık görevine gelene kadar bu şirketin yönetici müdürlüğünde bulundu.

Pekcan, üç dönem DEİK-Türk-Suriye İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Irak ve Türk Libya İş Konseyleri yürütme kurulu üyeliğine devam etti.

9 Temmuz 2018'de Ticaret Bakanlığı'na atandı. Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kurulan yeni hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.