Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı

Bebeğin ilk 6 ay tüm gereksinimini sağlayan anne sütü, sanal ortama düştü. Doğum sonrası sütü fazla olan anneler, bu mucizevi besini internet siteleri üzerinden yasal olmayan şekilde satışa çıkardı. Örneğin bir internet sitesinde 1 litre anne sütü 50 dolardan satışa çıkarıldığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı bu satışlar üzerine anne sütünün perakende ve elektronik ticaretine yasak getirildiğini bildirdi. Yasağa uymayanlara 684 bin TL ceza kesileceği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olarak anne sütü; bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketimi, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta ve doğrudan kamu sağlığını tehdit etmektedir. Son dönemde, başta Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar olmak üzere çeşitli platformlarda, anne sütünün bireylerce ticari bir mal haline getirilerek, satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde Ticaret Bakanlığı'na çeşitli bildirimler ulaşmıştır. Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla: