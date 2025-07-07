Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.145,54 %-1,27
        DOLAR 40,0002 %0,31
        EURO 46,9464 %-0,15
        GRAM ALTIN 4.244,51 %-0,70
        FAİZ 40,13 %0,91
        GÜMÜŞ GRAM 46,54 %-1,80
        BITCOIN 108.667,00 %-0,04
        GBP/TRY 54,4783 %0,07
        EUR/USD 1,1730 %-0,41
        BRENT 68,68 %0,56
        ÇEYREK ALTIN 6.939,82 %-0,70
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı geri çağırdı: Cocomelon oyuncak bebek riskli görüldü - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı: Cocomelon oyuncak bebeği geri çağrıldı

        Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün platformuna Çin'de ithal edilen Cocomelon adlı oyuncak bebek ekledi. Bakanlık gönüllü geri çağırma talebinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanlığı geri çağırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz ürün' listesine yeni ürün ekledi.

        Bakanlık Çin'den ithal edilen Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş'ye ait Cocomelon adlı oyuncak bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle önlem olarak gönüllü geri çağırma talebinde bulundu.

        Cocomelon adlı oyuncak bebek aynı zamanda 'kesik, kimyasal ve yangın' riskleri taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı