        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin uyguladığı ithalat sınırlamasıyla ilgili açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı: Suriye'nin ithalat sınırlaması tüm ülkelere uygulanmaktadır

        Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin ağustos ayında belirli tarım ürünleri ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirmesinin geçici bir uygulama olduğunu ve menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:25 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:27
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin uyguladığı ithalat sınırlamasıyla ilgili açıklama
        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının sadece ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirilmiş olup, söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır. Söz konusu karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye'nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır" denildi.

        Açıklamada ayrıca, Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde artırılması doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları ve faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulanarak, "Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet 5-6 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret dolayısıyla ikili ve heyetlerarası temaslar gerçekleştirilmiş, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı dahil 18 adet Mutabakat Zaptı imza altına alınmıştır. Diğer taraftan, 27 Ağustos tarihinde başlayıp eylüle kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuar'ına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100'e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 metrekarelik bir Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarına güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

