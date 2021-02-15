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Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?  Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen detaylar...

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunan adaylar arasından noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarılı olanlar ‘4857 sayılı İş Kanunu’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam edilecek işçiler;

•Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı

•Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı illerinde çalışacaklardır. İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananlardan çalışmak istedikleri il tercihi alınacak olup, tercihler göz önünde bulundurularak atamalar Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.


Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir hizmet türünde başvuru yapabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde istihdam edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan ve talep şartlarını sağlayanlar arasından sözlü sınavda başarılı olanlar istihdam edilecektir.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımızın ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 3 (üç) iş gün içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen, posta ya da kargo yoluyla teslim edeceklerdir. Süresinde teslim edilmeyen belgeler kabul edilmeyecek olup, posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu, hastalık raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla belgelerini teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

Hâlihazırda, Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu sözlü sınavına girmeye hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir:

•Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

•Beden İşçisi: Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

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