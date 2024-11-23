Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.549,89 %1,94
        DOLAR 34,5655 %0,23
        EURO 36,0240 %-0,51
        GRAM ALTIN 3.005,46 %1,47
        FAİZ 40,55 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 34,69 %1,58
        BITCOIN 98.523,00 %-0,90
        GBP/TRY 43,3490 %-0,46
        EUR/USD 1,0418 %-0,53
        BRENT 75,17 %1,27
        ÇEYREK ALTIN 4.913,93 %1,47
        Haberler Ekonomi Alışveriş Ticaret Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: Bu mesajlara dikkat - Alışveriş Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: Bu mesajlara dikkat

        Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Dolandırıcıların "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz gümrükte takıldı" gibi mesajlar gönderdiği ve bazı hesap numaralarına para yatırmalarını talep ettiği tespit edildi. Bakanlık, hızlı posta işlemlerinde hesap numarası üzerinden ödeme talep edilmediğini aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanlığı'ndan Vatandaşlara kargo dolandırıcılığı uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderiler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

        Dolandırıcılar tarafından e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak, "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz gümrükte takıldı", "Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır", "Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir" gibi mesajlar gönderildiğine işaret edilen açıklamada, bu sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlara hesap numaraları ya da internet sitesi linkleri gönderildiği ve para yatırmalarının talep edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, vatandaşlara gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlığımız birimleri ile gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir." ifadesi kullanıldı.

        BİLDİRİM FORMATI OLUŞTURULDU

        Yapılan yeni düzenlemeyle, vatandaşlara posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleriyle alakalı gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Böylece, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait iletişim bilgilerinin Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleriyle birlikte kontrol edilebilmektedir. Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası