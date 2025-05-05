Ticarette yapay zeka destekli dönem

Visa, 5 Mayıs 2025’te İstanbul’da gerçekleştirdiği “Küresel Ürün Lansmanı”nda yapay zekâ destekli yeni teknolojilerini duyurdu. Tüketicilerin yapay zekâ asistanları aracılığıyla ürün arayıp satın almasını sağlayacak çözümler, güvenli ve kesintisiz bir ödeme deneyimi vadediyor. Yeni iş birlikleri ve ödeme yöntemleriyle Visa, dijital ticaretin geleceğini şekillendiriyor.

“VİSA AKILLI TİCARET” İLE ALIŞVERİŞTE YENİ ÇAĞ

Visa’nın tanıttığı “Visa Akıllı Ticaret” çözümü, yapay zekâ destekli ticareti geliştiricilere açıyor. Tüketiciler, yapay zekâ asistanlarına yetki vererek ürün arama, seçme ve ödeme işlemlerini hızlıca yapabilecek. Anthropic, IBM, Microsoft ve Stripe gibi küresel markalarla yapılan iş birlikleri, bu süreci güvenli ve erişilebilir kılıyor.

Visa, ödeme ağını genişletmek için stablecoin bağlantılı kartlar ve yeni ödeme seçenekleri sunuyor. Stripe ile geliştirilen bir kart, fintek geliştiricilerinin farklı ülkelerde stablecoin destekli ödemeler sunmasını sağlayacak. Ayrıca, “Flex Credential” platformu genişletilerek kredi kartı, banka kartı ve “şimdi al sonra öde” gibi yöntemler daha fazla kullanıcıya ulaştırılıyor. Klarna iş birliğiyle ABD ve Avrupa’da yeni esnek ödeme seçenekleri devreye girecek.