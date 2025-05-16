Ticari gayrimenkul enflasyonu yenemedi

2025 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,2 oranında azaldı.

Türkiye genelinde, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,2 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 4,9 oranında azaldı.

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Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,2 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 6,7 oranında azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul

fiyat endeksleri, 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 5,1, 9,7 ve 9,8

oranlarında artış gösterdi.

EN AZ ARTIŞ İSTANBUL'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde