İHA

Yurt genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen İstanbul'da dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Koronavirüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı.

KAPISI AÇIK YOLA DEVAM ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ediyor.