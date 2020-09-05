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Tıka basa dolu olan minibüs kapıları açık yoluna devam etti!

İstanbul Bahçelievler’de yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık şekilde bir yolcunun dışarı sarkarak ilerlediği minibüsteki tehlikeli o anlar ise kameralara yansıdı

koronavirüs önlemleri
İHA

Yurt genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen İstanbul'da dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Koronavirüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı.

KAPISI AÇIK YOLA DEVAM ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ediyor.

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