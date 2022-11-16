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TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta paylaştığı videolar, içerikler sayesinde fenomen hale gelen Yaren Alaca, Instagram hesabından sevgilisine aşkını ilan etti. Ünlü güzel meğer herkes tarafından tanınan ünlü rap şarkıcısıyla birlikteymiş.

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  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    5.6 milyonluk TikTok hesabına sahip olan Yaren Alaca, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğrafını yayınladı. Meğer ünlü güzelin sevgilisi, en az kendisi kadar ünlü bir rap şarkıcısıymış.
  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    19 yaşında olan Yaren Alaca'nın Instagram hesabında da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. 
  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    Yaren Alaca'nın YouTube hesabında ise 630 bin abonesi var.
  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    Ünlü fenomen daha önce rapçi Lvbel c5 ile aşk yaşamıştı fakat bu ilişki uzun soluklu olmadı ve Yaren Alaca başka bir rapçi ile yeni bir aşka yelken açtı.
  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    İşte Yaren Alaca ve sevgilisi Tolga Serbes (Motive)...
  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    Fenomen Yaren Alaca, İspanyolca ”Seni çok seviyorum sevgilim” anlamına gelen ”Te amo tanto querido” notunu ile aşk pozunu yayınladı.
  • TikTok fenomeni Yaren Alaca aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi ünlü rapçiymiş!

    Ünlü fenomenin gönderisine beğeni yağdı.

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