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Tiktok'ta 18 yaş altı kullanıcılara ekran süresi kısıtlaması geliyor

Tiktok, yaptığı yeni açıklamada 18 yaş altı kullanıcıların uygulamayı kontrollü kullanması için ekran süresinde kısıtlamaya gideceklerini duyurdu. Yeni kural, 13 yaş altı kullanıcılarda daha kapsamlı uygulanacak.

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  • Tiktok'ta 18 yaş altı kullanıcılara ekran süresi kısıtlaması geliyor

    Tiktok duyurduğu bir güncelleme ile 18 yaş altındaki kullanıcılara yeni kurallar getirildiğini açıkladı. Buna göre; önümüzdeki haftalarda 18 yaşın altındaki kullanıcılar, 60 dakikalık Tiktok kullanımı sonrasında bir uyarı ile karşılaşacak. 60 dakika sınırına ulaşıldığında genç kullanıcılardan devam etmeleri için şifre istenecek.
  • Tiktok'ta 18 yaş altı kullanıcılara ekran süresi kısıtlaması geliyor

    13 yaş altı kullanıcılar için de aynı sistem uygulanacak fakat parolanın ebeveynler tarafından belirlenmesi gerekiyor aynı zamanda 13 yaş grubu ve altı için parola girilse bile ekran süresi en fazla 30 dakika uzayacak.  Ek olarak, Tiktok her genç kullanıcıya ekran sürelerinin özetini içeren haftalık bir mail gönderecek.
  • Tiktok'ta 18 yaş altı kullanıcılara ekran süresi kısıtlaması geliyor

    Tiktok'un zararlarına dair birçok eleştiri alan Tiktok, tüm geri dönüşleri değerlendiriyor gibi gözüküyor. Şirket, açıklamasında bu uygulamanın yararlarını şu sözlerle ifade ediyor;

    Bu, gençleri ekran süresi yönetimini etkinleştirmeye teşvik etmek için geçen yıl kullanıma sunduğumuz bir istem üzerine kuruludur; testlerimiz, bunun ekran başında kalma süresi araçlarımızın kullanımını yüzde 234 artırmaya yardımcı olduğunu buldu.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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