Tiktok'un zararlarına dair birçok eleştiri alan Tiktok, tüm geri dönüşleri değerlendiriyor gibi gözüküyor. Şirket, açıklamasında bu uygulamanın yararlarını şu sözlerle ifade ediyor;

Bu, gençleri ekran süresi yönetimini etkinleştirmeye teşvik etmek için geçen yıl kullanıma sunduğumuz bir istem üzerine kuruludur; testlerimiz, bunun ekran başında kalma süresi araçlarımızın kullanımını yüzde 234 artırmaya yardımcı olduğunu buldu.