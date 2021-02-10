TikTok'un ABD operasyonunun Oracle ve Walmart'a satışı rafa kaldırıldı. Wall Street Journal'in haberine göre Çinli Bytedance'in sahibi olduğu TikTok'un bu satışı bizzat ABD Başkanı Joe Biden tarafından durduruldu.

Söz konusu satış Trump yönetiminin TikTok'u bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasının ardından biraz da zorlama bir şekilde gündeme gelmişti. Bytedance ABD'den tamamen çıkma veya buradaki faaliyetlerini satma tercihlerinden birisini yapmak zorunda bırakılmıştı.

Biden ise selefi Trump'ın Çinli teknoloji firmalarına yönelik politikalarını gözden geçirme kararı aldı.

MESELE VERİ GÜVENLİĞİ

Trump yönetiminin endişesi Çinli şirketlerin ABD'lilerin verilerini toplaması, ardından bu verilerin Çin devletinin eline geçmesi üzerineydi.

Satışın durdurulması TikTok'la ilgili incelemenin bittiği anlamına gelmiyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne son yaptığı açıklamada "ABD verilerinin korunması ise kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi planlıyoruz. Bu Çin uygulamaları ve ABD'de faaliyet gösteren diğer yazılımları kapsıyor" ifadelerini kullandı. Ancak Biden yönetiminin bu kapsamlı yaklaşımının henüz ne olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.