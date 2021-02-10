Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

TikTok'un ABD faaliyetlerinin satışı rafa kaldırıldı

TikTok'un ABD kolunun Oracle ve Walmart'a satışı durduruldu. Söz konusu satış eski başkan Donald Trump'ın Çinli şirketlerin ABD'lilerin verilerini toplamasına ilişkin endişeleri sebebiyle gündeme gelmişti

TikTok'un ABD faaliyetlerinin satışı rafa kaldırıldı

TikTok'un ABD operasyonunun Oracle ve Walmart'a satışı rafa kaldırıldı. Wall Street Journal'in haberine göre Çinli Bytedance'in sahibi olduğu TikTok'un bu satışı bizzat ABD Başkanı Joe Biden tarafından durduruldu.

Söz konusu satış Trump yönetiminin TikTok'u bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasının ardından biraz da zorlama bir şekilde gündeme gelmişti. Bytedance ABD'den tamamen çıkma veya buradaki faaliyetlerini satma tercihlerinden birisini yapmak zorunda bırakılmıştı.

Biden ise selefi Trump'ın Çinli teknoloji firmalarına yönelik politikalarını gözden geçirme kararı aldı.

MESELE VERİ GÜVENLİĞİ

Trump yönetiminin endişesi Çinli şirketlerin ABD'lilerin verilerini toplaması, ardından bu verilerin Çin devletinin eline geçmesi üzerineydi.

Satışın durdurulması TikTok'la ilgili incelemenin bittiği anlamına gelmiyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne son yaptığı açıklamada "ABD verilerinin korunması ise kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeyi planlıyoruz. Bu Çin uygulamaları ve ABD'de faaliyet gösteren diğer yazılımları kapsıyor" ifadelerini kullandı. Ancak Biden yönetiminin bu kapsamlı yaklaşımının henüz ne olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

100 milyon dolarlık kripto para çalan çete tutuklandı
TEKNOLOJİ100 milyon dolarlık kripto vurgunu
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online aşk dolandırıcılığına dikkat! Haberler
TEKNOLOJİOnline aşk dolandırıcılığına dikkat!
Clubhouse nedir? Clubhouse Android telefonlarda var mı? Clubhouse indirirken davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
Son dakika! Twitter'dan rekor - Haberler
TEKNOLOJİTwitter'dan rekor gelir
Son dakika: İşte Türkiye yapay zeka haritası! Haberler
TEKNOLOJİİşte Türkiye’nin yapay zekâ haritası!
İstanbul'daki sarı dolmuşlar için indiBindi uygulaması geliştirildi - Haberler
TEKNOLOJİBu uygulama sarı dolmuşlara: indiBindi
Ay'a gidiyoruz... Son dakika: Türkiye'nin uzay serüveninde dev adım!
TEKNOLOJİTürkiye'nin uzay yolculuğu
SON DAKİKA: Türkiye Ay'a yolculuk yarışına katılıyor! Aya yolculuk nasıl başladı?
TEKNOLOJİ1969'dan bugüne Ay'a yolculuk!
Huawei Biden ile yeni sayfa açmak istiyor! Haberler
TEKNOLOJİTelefon bekliyor!
Kim Kardashian oyunu için 2.4 milyar dolar saydı! Haberler
TEKNOLOJİKardashian oyununa 2.4 milyar dolar!