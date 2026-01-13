Habertürk
Habertürk
        Tilbe Şenyürek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! - Basketbol Haberleri

        Tilbe Şenyürek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçeli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

        Giriş: 13.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:51
        Tilbe Şenyürek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

