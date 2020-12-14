Otomobilin anahtarını yiyecek sanıp alıp kaçtı! 0:00 / 0:00

AA

Sivas'ta bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisi, her gün yiyecek bulmak için öğrenci yurduna gelen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından da otomobilinin anahtarını sallayarak onunla oynamaya başladı.

ANAHTARI YİYECEK SANIM ALIP KAÇTI

AA'da yer alan habere göre ancak bu sırada tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçtı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre tilkinin peşinden koştu.

TİLKİNİN KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, verilen yiyeceği yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

SUCUK VERİP ANAHTARI GERİ ALDI

Güvenlik görevlisinin daha sonra yeniden gelen tilkiye sucuk vererek anahtarını kurtardığı öğrenildi.