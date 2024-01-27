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        Haberler Yaşam Tilkilerin av mesaisi görüntülendi

        Tilkilerin av mesaisi görüntülendi

        Ardahan'da, aç kalan kızıl tilkilerin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:14
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        Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

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        Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt mevkisindeki farklı noktalarda 2 tilkinin karla kaplı alanda yem arayışı görüntülendi.

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        Uzun süre alanda yem arayan bir tilkinin avını yakalama anı ise kameraya yansıdı.

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