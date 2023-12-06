Time Dergisi, Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

Amerikalı şarkıcı, "33 yaşımda bu ünvana layık görülmeyi, kariyerimdeki büyük bir dönem noktası gibi hissediyorum" dedi.

Adını Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna müzik ikonlarının arasına yazdıran yıldızın 1 milyar dolarlık serveti var.

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Şarkıcı Stevie Nicks, Swift için "Bu yıl bir şeyler değişti. Swift'in yaptığı her hareketi konuşmak politika veya havadan bahsetmek gibi oldu. Dünyanın baş karakteri haline geldi" dedi.