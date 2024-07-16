Timothée Chalamet'in yeni rolü belli oldu
Hollywood'un son dönemde en çok öne çıkan yıldızlarından Timothée Chalamet'in yeni rolü belli oldu. Chalamet, 'masa tenisinin sihirbazı' olarak bilinen Marty Reisman'ı canlandıracak
Hollywood yıldızı Timothée Chalamet'in yeni rolü belli oldu. 28 yaşındaki yıldız, Josh Safdie ve A24 imzalı 'Marty Supreme'de hem başrol oynayacak hem de filmin yapımcılığını üstlenecek. Kurgulanmış bir hikayeye dayanan filmin konusu, profesyonel masa tenisi oyuncusu Marty Reisman'dan ilhamla oluşturuldu.
Safdie ve Ronald Bronstein'in senaryosunu yazdığı filme konu olan Marty Reisman, 2012 yılında hayatını kaybetti. Kariyerine Manhattan'da bahis ve para ödülü için oynayarak başlayan bir masa tenisi şampiyonuydu.
1946'dan 2002'ye kadar 22 büyük masa tenisi şampiyonluğu kazandı ve Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda beş bronz madalya kazandı. 67 yaşında ABD Ulusal Hardbat Şampiyonası'nda yarıştı ve bir raket sporunda açık ulusal yarışmayı kazanan en yaşlı oyuncu oldu.
Reisman, 'Masa tenisinin sihirbazı' olarak biliniyordu.