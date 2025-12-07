Timothee Chalamet, verdiği bir röportajda, beklenmedik bir anda şimdiye dek aldığı en iyi mesajın kimden oldu sorulduğunda, Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun adını verdi.

Saçlarını kısacık kestiren Timothee Chalamet; "DiCaprio bugün bana takıldı. 'Kafanı tıraş ettiklerini duydum. Doğru olmadığını söyle' dedi" ifadesini kullandı.

Röportajı yapan Josh Hart, Timothee Chalamet'nin görünüşünü överek;"Yine de iyisin. Yakıyorsun" dedi.

Timothee Chalamet, profesyonel masa tenisi oyuncusu Marty Mauser'ı canlandırdığı yeni filmi 'Marty Supreme' için saçını kısacık kestirmişti. Oyuncu, ekim ayında yaptığı Instagram canlı yayını sırasında, şeffaf bir kutunun içindeyken turuncu pinpon toplarıyla çevriliydi ve sonrasında başlığını çıkarıp izleyicilere yeni saç modelini göstermişti.

Chalamet'nin DiCaprio'yla arkadaşlığı, birlikte rol aldıkları 2021 yapımı 'Don't Look Up' filmine dayanıyor. 29 yaşındaki Chalamet, 51 yaşındaki usta oyuncu DiCaprio'dan aldığı kariyer tavsiyesini 2022'de paylaşmış, DiCaprio'nun kendisine "Sert uyuşturucu ve süper kahraman filmleri yok" dediğini anlatmıştı.