Timothee Chalamet, Oscar'da tarih yazdı

Timothee Chalamet, sinema kariyerinde tarih yazdı. 30 yaşındaki oyuncu, 'Marty Supreme' filmindeki 'Marty Mauser' rolüyle 2026 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında üçüncü adaylığını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Timothee Chalamet, 'Call Me By Your Name' ve 'A Complete Unknown' filmlerindeki performanslarının ardından, 3 oyunculuk adaylığı alan en genç erkek oyuncu olarak 58 yıl önce kırılan rekorun önüne geçti.

Timothee Chalamet ayrıca, aynı yıl hem yapımcılık hem de oyunculuk dallarında aday gösterilen en genç kişi oldu. Çünkü Chalamet, 'En İyi Film' dalında aday gösterilen 'Marty Supreme' filminin yapımcılığını da üstleniyor.

Önceki rekor sahibi şu an 88 yaşında olan Hollywood yıldızı Warren Beatty idi. 58 yıl önce aynı rekoru kırdığında Timothee Chalamet'den sadece birkaç ay daha büyüktü.

Timothee Chalamet, aday gösterildiği ödülü kazanırsa, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan en genç ikinci isim olacak. Adrien Brody, 'Piyanist' filmiyle ödülü kazandığında 29 yaşındaydı.