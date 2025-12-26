Timur, Reyhan ve annesini kurtarabilecek mi?

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün heyecan ve aksiyonun düşmediği 15'inci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Vezir’in onu kalbinden vurmasına rağmen Timur, rulman sayesinde hayatta kalırken hemen kendisini vuranın peşine düştü.

Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşarken Yahya, Derya’nın kendi çocuğunu aldırdığını yüzüne vurdu. İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler’de elini kana bulamaya devam ederken Timur, Korkut ve Yahya’yı durdurma planı yaptı. Timur, Vezir’in onu vurduğunu öğrenmesiyle ona biat ettirdiğini düşünse de gözünü nefret bürüyen Vezir, Korkut’u Timur’un üstüne saldı. Korkut, Yahya ve Büşra’nın düğününe büyük bir baskın düzenlerken bölümün finaline ise Timur’un Reyhan ve annesini kurtarmaya çalıştığı anlar damga vurdu.

Yeni bölümüyle, ABC1; 20+’da 5,72 izlenme oranı (reyting), 15,29 izlenme payı (share), Total’de; 4,28 izlenme oranı (reyting) 12,07 izlenme payı (share), AB’de ise 4,13 izlenme oranı (reyting), 13,51 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Veliaht', heyecan dolu 15'inci bölümüyle ekranlara geldi. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi 15'inci bölüm sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve çok konuşuldu. Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 9 saatten fazla, #Timur, #Yahya, #Derya etiketleri ise uzun saatler boyu X Türkiye'de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı. VELİAHT'IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 15. bölümünde Timur'un ortadan kaybolması, Reyhan'ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükledi. Konakta ise Timur'un ortadan kaybolması Kudret ve Zafer'e bir rahatlık getirirken Derya bu konuda Kudret'le yüzleşti ve "Timur'a bir şey mi yaptınız?" diye ablasını sorguladı. İki kardeş arasındaki uçurum giderek açıldı.

Derya, Kudret'e Timur'u soruyor; Timur, Vezir'in onu kalbinden vurmasına rağmen Reyhan'la aralarında özel bir bağı olan rulman sayesinde kurtuldu. Atıldığı çukurda kendine gelen Timur, zorlanarak da olsa annesinin evine varmayı başardı ve ondan kendisini saklamasını istedi. Toparlandıktan hemen sonra da kendisini vuran kişiyi öğrenmek için detaylı bir plan yaptı. Timur'un hayatını rulman kurtardı; Yahya'nın Derya'nın onun çocuğunu aldırdığını öğrenmesi sonrasında ona olan kızgınlığı gittikçe arttı. Kendi düğünü öncesi Derya'yla bir araya gelen Yahya, onunla büyük bir yüzleşme yaşadı. Aralarındaki aşk alevi yeniden ortamı kasıp kavururken Yahya'nın parmaklarındaki gizem açığa çıktı ve Yahya tüm acımasızlığıyla duygularını Derya'nın yüzüne vurdu. Derya ise duyduklarıyla büyük bir çöküntü yaşarken hayatındaki en zor anlardan birini yaşadı. Yahya'nın parmaklarında ne yazıyor?; Timur'un dönüşüyle Reyhan'la aralarındaki buzlar erirken Timur ise onu vuranın Vezir olduğunu öğrendi. Yaptığı planla Korkut ve Yahya'ya büyük bir darbe vuran Timur, Vezir'le de yüzleşti. Timur'u karşısında canlı olarak gören Vezir büyük bir şok yaşarken Timur ondan kendisine biat etmesini istedi.

Timur, Vezir'den biat etmesini istedi; İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler'de elini kana bulamaya devam etti. Onu Timur'un planı dururken Vezir de Timur'a olan nefretiyle Korkut'u yeniden Timur'un üstüne saldı. Yahya'yla da görülecek olan hesabı olan Korkut eş zamanlı her ikisinden de intikam almaya yemin etti. Korkut, Yahya ve Büşra'nın düğününe adamlarını yollayarak ortamı kabusa çeviren bir baskın gerçekleştirdi. Yahya'nın herkesi bırakıp Derya'yı kurtarmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken yeni bölümde düğünde neler yaşanacağı heyecanı yükseltti. Yahya'nın düğününe silahlı baskın; Bölümün sonunda ise iki farklı mekanda trajik anlar yaşandı. Bir yandan Yahya'nın düğününe sıçrayan ateş ortamı büyük bir kabusa dönüştürürken Timur da Korkut'un ona hazırladığı büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Hayatının en zor anlarını yaşayan Timur, toprağın altına gömülen annesi ve Reyhan'ı kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi. Timur sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine geldi. Büyük bir çaresizlik yaşayan Timur'un yeni bölümde annesi mi yoksa Reyhan'ı mı seçeceği sorusu akıllarda kaldı.