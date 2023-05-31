Tina Turner'ın arkadaşı açıkladı: Ölümden korkmuyordu

"TURNER GERÇEK AŞKI BULMUŞTU"

Stephen Sills, 24 Mayıs'ta uzun süren bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Tina Turner'ın mutluluğunun eşi Erwin Bach'tan kaynaklandığını söyledi. 27 yıldır Bach ile birlikte olan Turner'ın ilişkisinde mutlu olduğunu ve güvende hissettiği belirtildi. Tina Turner'ın arkadaşı verdiği röportajda "Gerçek aşkı bulmuştu ve korkusuzca yaşıyordu. İsviçre'de arkadaşları da vardı ve çok seviliyordu" dedi.