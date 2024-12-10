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        Haberler Sağlık Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensör SGK kapsamında | Sağlık Haberleri

        Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensör SGK kapsamında

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele eden hasta ve ailelerine yönelik de güzel haberlerinin olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:37
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        Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensör SGK kapsamında
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        Türkiye'de yaklaşık 30 bin tip 1 diyabetli çocuk var. Bu çocuklar için uzun süredir talep edilen sensörler Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alındı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele eden hasta ve ailelerine yönelik de güzel haberlerinin olduğunu söyledi.

        Erdoğan, "Daha önce bilindiği gibi diyabet hastalarımızın glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz. Acil şifa dileklerimle, evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

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