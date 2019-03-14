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Tıp Bayramı kutlu olsun! 14 Mart Tıp Bayramı bugün kutlanıyor. Siz de en güzel Tıp Bayramı mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem resimli hem kısa Tıp Bayramı mesajları ile doktor, hemşire ya da tıp çalışanlarını sevindirin. İşte 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri
Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır.” Hazreti Muhammed aleyhisselâm tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.
Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hazreti Muhammed aleyhisselâm
Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.
Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.
14 Mart Şahadetlerin İşgale direnişin tıbbiyelinin gerçek bayramıdır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.
Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Hayatımın kurtulmasına vesile olan doktorlarım gibi… Tüm sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.
14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.
Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.
Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.
Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.
Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.
Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.
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