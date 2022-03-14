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Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı ne zaman kutlanmaya başladı?

İki senedir korona virüsle mücadelede en ön saflarda mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun! Sağlık çalışanlarına teşekkür ve minnetin dile getirildiği Tıp Bayramı 14 Mart olarak kutlansa da aslında 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir. İşte geçmişten günümüze büyük fedakarlık gösteren Sağlık çalışanlarının şükranla anıldığı Tıp Bayramı tarihçesi

  • 01
    Tıp Bayramı ne zaman kutlanmaya başladı, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı nedir, neden 14 Mart? İşte tarihçesi

    Tıp Bayramı, tıp alanında çalışan ve bilime katkı yapan kişi veya kurumların ödüllendirildiği anma ve kutlama günüdür. Koronavirüsle mücadele kapsamında en ön saflarda mücadele eden sağlıkçılar bu yıl da pandemi nedeniyle Tıp Bayramı'na hüzünlü girecek. Peki, Tıp Bayramı neden 14 Mart'ta kutlanır? İşte Tıp Bayramı tarihçesi
  • 02
    Tıp Bayramı ne zaman kutlanmaya başladı, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı nedir, neden 14 Mart? İşte tarihçesi

    TIP BAYRAMI NEDEN 14 MART? İŞTE TARİHÇESİ

    Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

    14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

     

    İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.
  • 03
    Tıp Bayramı ne zaman kutlanmaya başladı, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı nedir, neden 14 Mart? İşte tarihçesi

    1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

    1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

     

    Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.
  • 04
    Tıp Bayramı ne zaman kutlanmaya başladı, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı nedir, neden 14 Mart? İşte tarihçesi

    TIP VE SAĞLIK SÖZLERİ

    ● "Beni Türk doktorlarına emanet ediniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

    ● "Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hz. Muhammed (s.a.v)

    ● "Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hz. Muhammed (s.a.v)

    ● "İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hz. Ali (r.a)

    ● "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." Eflatun

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