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DHA

Tokat'ta M.K.E., aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. M.K.E. aralarında husumet bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra da olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında M.K.E.'nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi S. E. ile oğulları H.E. ve A.E.'nin de yanında olduğunu tespit etti. Olayın detaylarını ortaya çıkaran polis, S.E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti. Şahin'i, M.K.E. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra ise oğlu H.E.'nin bıçakla sırtından yaraladığı ortaya çıktı. Olay anı ise otogarın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

AZERBAYCAN'DA TIP OKUMUŞ

Yaşamını yitiren Denizhan Şahin'in 2022 yılında Azerbaycan'da tıp fakültesini bitirdiği boş zamanlarında ise özel bir firmada bulunan akrabasının otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.