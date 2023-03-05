Tipide şarjı biten çifte drone ile pil gönderdiler!

Altun daha sonra drona iple bağladığı üzerinde "Telefonlarınızı şarj edebilmeniz için taşınabilir pil göndereceğiz" yazılı notu Hasan Kılıç´a ulaştırdı. Notu okuyan Kılıç´a bir süre sonra drondan iple sarkıtılan poşet içerisinde taşınabilir pil gönderildi. Telefonları şarj eden çift, ekipler ve yakınlarıyla iletişim kurarak, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yaşlı çifte iletişim kurma anları da dron kamerasınca kaydedildi.