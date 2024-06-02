Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TIR dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı | Son dakika haberleri

        TIR dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR dolusu göçmen Ayvalık'ta yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu.

        TIR'da yapılan aramalarda dorsenin içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, TIR yedi emin otoparkına çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kaçak göçmen
        #Balıkesir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri sona erdi, sayıma geçildi
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri sona erdi, sayıma geçildi
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'