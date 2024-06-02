TIR dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde 75 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Giriş: 02.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:47
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu.
TIR'da yapılan aramalarda dorsenin içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, TIR yedi emin otoparkına çekildi.
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