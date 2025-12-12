TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Andırın yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, karşı yönden gelen Fatih Yılmaz (24) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Mehmet Temiz (22) araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 2 kişiden sürücü Fatih Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yolcu Mehmet Temiz'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA