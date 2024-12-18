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        Haberler Bilgi Yaşam Tırnakta beyaz leke neden olur? Hangi hastalıkların habercisi olabilir?

        Tırnaklarda oluşan beyaz lekelerin kaynağı nedir?

        Tırnakta nokta ya da çizgi halinde veya tamamen tırnağı kaplayacak kadar geniş bir alanda olabilen ve tıp dilinde karşılığı "lökoniki" olan beyaz lekeler herkes tarafından vitamin eksikliği olarak bilinir. Peki, tırnakta oluşan beyaz lekeler hangi hastalıkların habercisi olabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:30
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        Tırnaklarda beyaz lekeler neyin habercisi olabilir?
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        Zaman zaman tırnağında oluşan beyaz lekelerin sebebini hiç merak ettiniz mi? Tırnakta oluşan beyaz lekeler, yani lökoniki, aslında bir sağlık sorununun habercisi olduğunu gösteriyor. Detaylara birlikte bakalım.

        Lökonişi, tırnaklarınızda veya ayak tırnakta beyaz leke veya çizgilere neden olan yaygın bir durumdur. Bu rahatsızlık genellikle tırnak yatağındaki mikro travmalar, tırnak mantarı enfeksiyonları veya mineral eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkar.

        Tırnakta görülen beyaz lekelenme birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir ve duruma sebebiyet veren sağlık problemine işaret edebilir. Yaygın bir durum olan tırnak beyazlaması genellikle zararsızdır ve kendiliğinden geçebilir.

        UYARI: Doğru teşhis ve tedavi için doktorunuza danışınız

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        TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKE NEDENLERİ

        - Tırnak yaralanmaları: Tırnak yatağına alınan darbeler veya tırnağın yanlış kesilmesi sonucu tırnak dokusunda hasar meydana gelebilir. Bu hasarlar beyaz lekelere yol açabilir.

        - Beslenme eksiklikleri: Özellikle çinko ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği tırnaklarda beyaz leke oluşumuna neden olabilir.

        - Alerjik reaksiyonlar: Bazı kimyasallar, tırnak cilaları veya manikür malzemelerine karşı gelişen alerjik reaksiyonlar tırnakta beyaz lekeler oluşturabilir.

        - Mantar enfeksiyonları: Tırnak mantarları da bazen beyaz lekelere neden olabilir.

        - Tıbbi durumlar: Bazı tıbbi durumlar ve hastalıklar (örneğin, sedef hastalığı, egzama veya böbrek hastalıkları) tırnaklarda beyaz lekelere neden olabilir.

        - Genetik faktörler: Bazı kişilerde tırnakta beyaz leke oluşumu genetik olabilir.

        - Tırnak hijyeni ve bakımı: Tırnakların düzenli bakımı yapılmadığında veya aşırı kimyasallara maruz kaldığında beyaz lekeler oluşabilir.

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        Eğer tırnaklardaki beyaz lekeler sürekli ve yaygın bir şekilde görülüyorsa veya başka belirtilerle birlikte ortaya çıkıyorsa bir dermatolog veya sağlık profesyoneline danışmak faydalı olabilir. Bu şekilde, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun olup olmadığı belirlenebilir ve uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir.

        TIRNAKTA BEYAZ LEKE TÜRLERİ NELER?

        Tırnakta meydana gelen beyaz lekeler, lekelerin oluşumu, şekli, şiddeti ve altında yatan nedenlere bağlı olmak üzere kendi içinde türlere ayrılır.

        - Gerçek lökonişi: Tırnak matrisindeki birkaç beyaz nokta ile karakterize edilen gerçek lökonişi, genellikle travma sonucu oluşan ve tırnak üzerinde en yaygın görülen beyaz nokta türüdür. Kimi durumlarda beslenme bozukluğu ve mineral eksikliği de gerçek lökonişiye neden olabilir.

        - Görünür lökonişi: Görünür lökonişi, tırnakların dayandığı ve tırnak yatağı olarak adlandırılan bölgedeki beyaz leke oluşumudur.

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        - Total lökonişi: Tüm tırnak yapısı bozulduğunda total lökonişi ortaya çıkar ancak bu durum nadir olarak görülür. Total lökonişi kalıtsal bir durumdur ve nadir olarak yaşandığında karaciğer hastalığının bir işaretidir.

        TIRNAKTA BEYAZ LEKE BELİRTİLERİ NELER?

        - Tırnak renginde değişiklik: Beyaz lekeler, tırnak renginde belirgin bir değişikliğe neden olabilir. Genellikle tırnak plakasının beyazlaşması veya belli bir bölgesinde beyaz noktaların belirmesi şeklinde görülür.

        - Beyaz lekenin büyüklüğü ve şekli: Beyaz lekeler genellikle küçük ve düzensiz şekillidir. Lekenin büyüklüğü, travmanın şiddeti veya beslenme eksikliklerinin etkisiyle değişebilir. Bazı durumlarda tüm tırnak beyaz leke ile kaplanabilir.

        - Tırnak yapısında genel değişiklikler: Beyaz lekeler bazen tırnak yapısında genel değişikliklere işaret edebilir. Tırnak kalitesinde düşüş, incelme veya başka renk değişiklikleri gibi belirtilerle birlikte görülebilir.

        - Belirgin noktalar ve çizgiler: Tırnaklardaki beyaz lekeler genellikle belirgin noktalar veya ince çizgiler şeklinde görülür. Bu lekeler, tırnak plakasının üzerinde diğer kısımlardan açıkça ayrılan beyaz noktalardır.

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        VÜCUDUN ALARM VERDİĞİ DURUMLAR

        - Tırnak mantarı

        - Kansızlık

        - Kalsiyum eksikliği

        - Keratin hormonu yetersizliği

        - Protein eksikliği

        - Böbrek yetmezliği

        TIRNAKTA BEYAZ LEKE NASIL GEÇER?

        Tırnakta beyaz leke genellikle kısa süre içinde kendiliğinden geçer ancak lekelerin altında sistemik bir hastalık veya başka bir neden yatıyorsa tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tırnakta beyaz leke oluşumunun nedeni mantar enfeksiyonuysa tedavi için antifungal ilaçlar önerilir. Diyabet, kalp yetmezliği ve siroz gibi sistemik hastalıklar mevcutsa bu hastalıklara yönelik tedavi programı uygulanır.

        Tırnaklardaki beyaz leke tedavi şu yöntemleri içerir:

        - Antifungal ilaçlar

        - Sistemik hastalıkların tedavisi

        - Beslenme programının iyileştirilmesi

        - Tırnak hijyeni ve bakımının yapılması

        - Tırnaklara uygun koruyucular kullanılması

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