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Hedef Girişim, lojistik teknolojileri girişimi Tırport’a 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Tırport’a 6 milyon TL doğrudan yatırım, 11.5 milyon TL paya dönüştürebilir fon olmak üzere toplamda 17.5 milyon TL yatırım gerçekleştirildi.

Hedef Girişim Genel Müdürü Haluk Lap, yatırım yapacakları sektörlerin geleceğe yönelik, üretken, çevreci ve sürdürülebilir olmasına önem verdiklerinin altını çizdi.

Girişimcilerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş fikirlerini hayata geçirebilmek için gerekli olan finansman kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluklar çektiklerine değinen Lap, Hedef Girişim ile bu boşluğu doldurduklarını belirtti.

Lap, "Girişimlere stratejik yatırımlar ve iş birlikleri yaparak büyümelerine, kârlılıklarını artırmalarına, yeni pazarlara açılabilmelerine ve en uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına destek oluyoruz. Bu bağlamda lojistik sektörünün tüm paydaşlarına hizmet veren ve onları bir araya getiren Tırport ile yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptığımız Tırport’un geleceğinin çok parlak olduğuna ve ileride büyük bir gelişim göstereceğine inanıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, Hedef Girişim’in güncel yatırımlarının değeri 340.8 milyon TL seviyesinde.