Tırtıl kurabiye tarifi: Evde pratik ve nefis tırtıl kurabiye nasıl yapılır?

Tırtıl kurabiye, tereyağlı hamurunun kıyır kıyır yapısıyla ve kendine özgü kıvrımlı şekliyle tanınır. Evde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem kolay hem de oldukça eğlenceli bir yapım süreci sunar. Çocukların da bayılacağı bu kurabiyeyi, çikolata sosu veya meyve püresiyle süsleyerek zenginleştirebilirsiniz. İşte adım adım tırtıl kurabiye tarifi!

Tırtıl Kurabiye Malzemeleri

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 çay bardağı nişasta

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

2-2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin) Üzeri İçin (isteğe bağlı): REKLAM Eritilmiş çikolata

Hindistan cevizi, toz fıstık veya renkli şekerlemeler Tırtıl Kurabiye Nasıl Yapılır? Tırtıl kurabiye görünüşü ve lezzetiyle sevilen tatlılar arasındadır. İşte tırtıl kurabiye tarifi: Geniş bir karıştırma kabına tereyağını ve pudra şekerini ekleyin. Mikser veya spatula yardımıyla iyice karıştırarak krema kıvamına getirin.

Üzerine sıvı yağı, yumurtayı ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Nişastayı, kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına yerleştirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tırtıl şeklinde hamurlar sıkın.

Hamurları eşit boyutta yapmaya özen gösterin ki pişme süresi aynı olsun.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında, yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Kurabiyelerin üzeri hafif renk değiştirene kadar pişirin. Fazla kızartmamaya dikkat edin ki kıvamı bozulmasın.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın.

Soğuyan kurabiyelerin uçlarını eritilmiş çikolataya batırın ve üzerine Hindistan cevizi, toz fıstık veya renkli şekerlemeler serpiştirin. Tırtıl kurabiye yapımı aslında püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça kolaydır. İşte tırtıl kurabiye yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler: REKLAM Hamurun kıvamını iyi ayarlayın; çok sert olursa sıkma aşamasında zorluk yaşanabilir.

Tırtıl şeklinin bozulmaması için hamuru sıkarken sabırlı olun ve sıkma torbasını yavaşça hareket ettirin.

Fırın ısısını yüksek tutmamaya özen gösterin; düşük ısıda pişen kurabiyeler daha yumuşak olur. Fındık Ezmeli Tırtıl Kurabiye Tarifi