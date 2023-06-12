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TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret ara zam maratonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Toplantının ardından Akkol açıklamalarda bulundu. Süreci bayrama kadar tamamlamak istediklerini ifade eden Akkol, 'asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olacağı beklentisiyle' ilgili, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, başka para birimleriyle belirlenmiyor" dedi

SON DAKİKA: TİSK'ten asgari ücret zammı açıklaması! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret ara zam maratonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Akkol toplantının ardından açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:

Bayrama kadar tamamlamak istiyoruz. Güzel bir süreç temenni ediyorum. Bir önceki bakanımızın bir beyanatı oldu ama baştan sona dinlediğimizde ücretin dolara endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, başka para birimleriyle belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. 100'den fazla parametre değerlendirilecek. İyi niyet var, onun altını çizmek istiyorum. Enflasyon düşüş trendinde, buna rağmen ara zam olması görüşündeyiz. Çalışanın da iş vereni de dikkate alacağız. TL konuşacağız her zamanki gibi.

MARATON YARIN BAŞLIYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı belirleme çalışmaları kapsamında yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, taraflar güncel ekonomik verileri görüşecek.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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